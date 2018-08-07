مصدر حكومى: لا تراجع عن شروط استيراد الغاز الإسرائيلى

الغاز الطبيعي

نسمة بيومى:



قال مصدر حكومى إن الدولة لن تتراجع عن الثلاثة شروط المحددة من الحكومة المصرية للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الإسرائيلى.



وتتضمن الشروط تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن منح الأولوية للسوق المحلية فى استخدام الغاز المستورد حال الاحتياج إليه.



أعلن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، فى فبراير الماضى، عن أن الحكومة ليست طرفا فى صفقة استيراد الغاز الإسرائيلى التى وقعتها شركة دولفينوس المصرية، ووصفها بالهدف الذى أحرز ضمن مخطط مصر لتصبح المركز الإقليمى لصناعة الغاز فى المنطقة.



وقعت شركة دولفينوس اتفاقا فى فبراير الماضى لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلى، على مدار 10 أعوام، من حقلى تمار ولوباثان، مقابل 15 مليار دولار، بهدف إعادة تصديره، وأعلنت منذ أيام بدء الاستيراد الفعلى خلال الربع الأول من 2019.



ولفت المصدر إلى أن التفاوض بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بشأن قضايا التحكيم مستمر ولم ينته، فضلا عن أن الجانبين قطعا شوطًا كبيرًا فيما يخص القضية الخاصة بشركة الكهرباء الإسرائيلية.



يشار إلى أن غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف أصدرت عام 2015 حكما يقضى بإلزام «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد توقف تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012 ،عقب تعرض خط الأنابيب بالعريش لهجمات متتالية.



وأوضح المصدر أن إعلان الحكومة لرسوم استخدام الشبكة القومية للغاز منذ أيام، يمهد للمزيد من المفاوضات الفترة المقبلة.



وأعلن جهاز تنظيم الغاز منذ أيام، عن رسوم استخدام مشترى الغاز للشبكة القومية للغازات فى مصر، عند 38 سنتًا أمريكيًا، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للسنة الأولى.



قال المصدر إنه حال موافقة الحكومة المصرية على صفقة استيراد الغاز الإسرائيلى فأنها ستجنى عوائد مجزية جراء استخدام الشبكة القومية، تتتضاعف قيمتها حال استخدام «المستورد» لمحطات الضغط والإسالة.



ورجح المصدر استيراد بين 5 إلى 6 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلى فى العام الأول « توازى بين 177و212 مليون وحدة حرارية بريطانية»، حال موافقة الحكومة على الصفقة وبدء تنفيذها.



وقال: «حال الاستعانة بالشبكة القومية لمرور الغاز الإسرائيلى فقط، يدخل الخزانة العامة للدولة بين 67 إلى 80 مليون دولار.



يذكر أن المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، تعادل 28.26 متر مكعب من الغاز.