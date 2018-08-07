2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمصر

سحر نصر تبحث مع «كيكو هوندا» زيادة دعم القطاع الخاص



سحر نصر تبحث مع «كيكو هوندا» زيادة دعم القطاع الخاص



المال-خاص



بينما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن توفير 2 مليار دولار تمويلات جديدة لمصر حتى عام 2019، أكدت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة لمجموعة البنك الدولى نيتها للتوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين فى البلدان النامية، والمقرضين لها، على هامش ترأسها الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، وكريم بدر، مستشار الوزيرة، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.



وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين.



وعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة فى عدد من مشروعات تنموية فى مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية.



وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار فى مصر، خاصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثمارتها فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها فى عدة مشروعات، وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير، فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية فى الشركة المصرية للتكرير.



وقالت إن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسین حیاة الناس، من خلال توفیر ضمانات تأمین ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص.



وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الإصلاح الاقتصادى الناجحة، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح.



كما التقت سحر نصر سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووليد اللبادى، مدير المؤسسة فى مصر.



وبحث الجانبان، زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والاستثمار فى مشروعات مشتركة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات المرأة.



وأوضح «بيمنتا» أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.



وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولى، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بنحو 2 مليار دولار حتى عام 2019، وهى قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها فى القارة الأفريقية، بما يساهم فى زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب.



وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص، خاصة فى قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 مليار دولار، بالاستثمار فى مشروعات فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.



ودعت الوزيرة «بيمنتا» إلى المشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر المقبل.