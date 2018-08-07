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نقل وملاحة
حملة مكبرة على محال تهريب البضائع الأجنبية ببورسعيد
الثلاثاء 07 أغسطس 2018 01:33 ص
الغضبان
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الغضبان
أمانى العزازي
شنت أحياء الزهور والضواحي بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك، حملة مكبرة، مساء الاثنين، على مخازن ومحال تجهيز البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية للتهريب، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.
وأسفرت الحملة عن القبض على عدد من المهربين الذين حاولوا إعاقة الأجهزة التنفيذية والأمنية عن ممارسة عملهم في ضبط البضائع، كما تم ضبط كمية كبيرة من البضائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما تم إزالة عدد من الأماكن العشوائية التي أقامها المهربين خلف موقف مصر، وتواصل الحملة أعمالها خلال الأيام المقبلة للقضاء على بؤر التهريب.
كما قام حي الزهور بغلق وتشميع عدد 5 محلات بموقف دمياط، لقيام المتواجدين بها باستغلال المحلات في غير النشاط المخصص لها و استخدامها في تخزين الملابس المعدة للتهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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