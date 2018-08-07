انتخابات شعبة الأسمنت بالإسكندرية تتجه للحسم بالتزكية

الغرفة التجارية بالإسكندرية

معتز محمود



كشف بعض أعضاء مجلس أدارة شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أنه تجرى حاليا بعض المباحثات بين عدد من أعضاء الشعبة بهدف حسم الانتخابات المقرر لها الخميس الرابع من أكتوبر القادم بالتزكية.



وأوضح البعض أنه يجرى حاليا الاتفاق على المرشحين الذين يتم إعدادهم لخوض الانتخابات من خلال قائمة موحدة ، لتيسير العمل خلال الفترة القادمة .



من جانبه، قال محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن عدد من الأعضاء بالشعبة أبلغوه برغبتهم فى حسم الانتخابات بالتزكية كما حدث فى الدورتين السابقتين.



وكشف مخيمر فى تصريحات خاصة لـ"المال" عن أنه من المتوقع أن يتم استبدال ثلاثة أعضاء فى مجلس الإدارة المنتهية ولايته بثلاثة أعضاء جدد فى القائمة التى يجرى التفاوض والنقاش حولها.



وحددت غرفة تجارة الإسكندرية التاسع من سبتمبر القادم موعداً لبدء أنتخابات تجديد مجالس إدارات الشعب التجارية ، وذلك بعد تأجيل دام نحو ثلاث سنوات.



ومن المقرر أن يتم إجراء الأنتخابات الخاصة على مجالس إدارات الشعب التجارية على مدار ما يقارب من عشرة أسابيع.



ويتم تخصيص يوم منفصل لأجراء أنتخابات كل شعبة على حدا، على أن تبدأ أولى تلك الأنتخابات يوم الأحد الموافق التاسع من سبتمبر لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى.



وتشمل الانتخابات شعب المستوردين والمصدين والحاسبات الألية وتجار الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والتبريد والتكييف.



كما أنه من المقرر عقد انتخابات لشعبة المجمدات فى الخميس 27 سبتمبر والأحذية وأصحاب المخابز وأصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات وشعبة التعمير والأستثمار العقارى.



فى حين من المقرر أن تنعقد انتخابات شعبة وكلاء ومتعهدى تجار الأسمنت فى يوم الخميس الموافق الرابع من أكتوبر القادم.

