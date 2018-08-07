الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

الليرة التركية

رويترز



هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديدمقابل الدولار الاثنين بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.



وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة الماضي بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.



وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم الاتجاه النزولي لليرة.



وفقدت العملة 27 % من قيمتها هذا العام ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية.



ويوم الاثنين، لامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5 %. قبل أن ترتفع إلى 5.3650 للدولار.



