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اقتصاد وأسواق
رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي سبل النهوض بالقطاع السياحي
الإثنين 06 أغسطس 2018 11:46 م
وزير السياحة رانيا المشاط
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وزير السياحة رانيا المشاط
دعاء محمود
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالدكتور محمود محي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي، على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، بمدينة شرم الشيخ
وتناول اللقاء الحديث عن أهمية قطاع السياحة في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات المحركة للاقتصاد المصري.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية الإصلاح الهيكلي في قطاع السياحة ، ومناقشة سبل التعاون مع البنك الدولي في إطلاق هذه الإصلاحات لما لها من آثر علي النمو الاقتصادي المستدام و التشغيل
وفِي هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود التي تبذلها الوزارة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية والتشريعية.
وتطرق الحديث الى مواكبة الوزارة للاتجاهات العالمية فيما يخص السياحة، مثل تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة بالمناطق السياحي
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص الوزارة على تعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر وذلك من خلال الاستثمار في العنصر البشري والعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع
ولفتت إلى أهمية التدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة السياحة نحو إنجاز التنمية المستدامة للسياحة المصرية.
وخلال اللقاء تناول الطرفان الحديث عن تجارب الدول الأخرى التي استطاعت النهوض بالقطاع السياحي بها، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب وإمكانية نقلها وتطويرها لتتناسب مع القطاع السياحي في مصر.
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