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عقـــارات
1.9 مليون جنيه حصيلة بيع 3 محال تجارية بسوهاج الجديدة
الإثنين 06 أغسطس 2018 11:03 م
سوهاج الجديدة 556
أخر الأخبار
سوهاج الجديدة 556
محمود زكي
قال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إن تم بيع ثلاث محال تجارية بمنطقة 41 عمارة من أصل 5 محال حيث سجلت حصيلة مبيعات تلك المحال قيمة 1.9 مليون جنيه.
وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"المال" أن الجهاز أن تلك الوحدات كان قد تم طرحها خلال الشهر الماضي ولكن ما إن تم التنازل عنها من بعد رسو المزاد على تلك الأفراد مشيرًا إلى أن تم خصم مبلغ التأمين عليهم وذلك بعد أن أبدوا عدم قدرتهم على سداد باقي مستحقات الوحدة.
وأوضح نائب رئيس الجهاز أن سعر المتر لتلك المحال تراجع بقيمة 12 ألف جنيه مقارنة بالمزاد السابق لهم والذي سجل فيها سعر المتر قيمة 31 ألف جنيه مقابل 19 ألف جنيه في المزاد الحالي .
وأشار إلى أن الجهاز طلب عدد من المرات رفع سقف تأمين دخول المزادات لمنع المضاربات إلا أن رد الهيئة دائما أن هناك هناك سقف معين لا يمكن الزيادة عنه مشيرًا إلى أن التأمين يتراوح بين 20 ألف إلى 25 ألف جنيه فقط وهو ما يسمح بزيادة المضاربات في المزادات.
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