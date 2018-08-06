وزير البترول: حقل ظهر سينتج 2 مليار قدم غاز يوميا خلال سبتمبر

وزير البترول طارق الملا ببورسعيد وحقل ظهر

المال خاص



تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاثنين سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بمحافظة بورسعيد



وجاءت الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وذلك للوقوف على تقدم الأعمال في باقى مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذى بدأ باكورة إنتاجه في منتصف ديسمبر الماضى، والإطلاع على الإستعدادت الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعاً على خريطة الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.



وأعلن الملا خلال جولته بحقل ظهر انه من المخطط ان يرتفع انتاج الغاز الطبيعى من الحقل ليبلغ نحو مليار و 750 مليون قدم مكعب غاز يومياً قبل نهاية الشهر الحالي



وأشار إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل .



وأوضح أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حالياً تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من انهاء الاعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط انابيب بقطر 30 بوصة جارى اختباره قبل التشغيل الفعلى .



وأكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل هذا المشروع القومى العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم فى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالي و التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بإعتباره واحداً من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول في الوقت الحالي .



وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال ، وأوضح أن شركات البترول الوطنية التي تساهم في تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لإستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة .



ولفت إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات في تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج في توقيتات زمنية قياسية استناداً الى الخبرات التي اكتسبتها في تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع



وأكد أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة في التنفيذ يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية .



وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتى لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة في توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تحقيق فائض في انتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالالتزامات التصديرية .



وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر في منطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة تشغيل وحدتى الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة وهو مايرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة الى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، كما قام بالوقوف على آخر مستجدات المراحل التالية من المشروع والمستهدف بعد اكتمال تنميتها الوصول بمعدل انتاج الحقل الى ذروته بما يبلغ نحو 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً .





واختتم الوزير جولته برئاسة اجتماع عمل موسع ضم رؤساء شركات قطاع البترول العاملة في المشروع وهى بتروبل و إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ الاعمال اللازمة للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعى .



ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف و المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم " بتروبل " والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية



