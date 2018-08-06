مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة أبوظبى وهبوط القاهرة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة أبوظبى وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها القاهرة.



بينما استقر مؤشر سوق مال دبى العام بدون تغيير يذكر عند حوالى 2978 نقطة غير أنه تراجع 11.6 % هذا العام بسبب ضعف سوق العقارات .



وذكرت وكالة رويترز، أن مكاسب أسهم شركات الطاقة والبنوك ساعدت على صعود بورصة إمارة أبوظبي لتسجل أعلى مستوياتها منذ حوالى 3 سنوات.



بينما ارتفعت البورصة الكويتية بفضل الأسهم المالية لتقود البورصتان موجة مكاسب في معظم أسواق الأسهم الخليجية .



وقفز مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.6 % ليتجاوز 4884 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو عام 2015 لتصل مكاسبه منذ بداية العام الجارى حتى الآن أكثر من 11 %.



وصعد سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.2 % وسعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.3 % وتلقت أسهم طاقة دعما جزئيا من أسعار النفط التي ارتفعت يوم الاثنين بعد أن هبط إنتاج الخام السعودي على نحو غير متوقع في يوليو الماضى.



وتباطأت أنشطة الحفر النفطي في الولايات المتحدة، لكن أسعار النفط مازالت منخفضة بحوالى 10 % عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عندما ما تجاوزت 80 دولارا للبرميل.



وكسب مؤشر بورصة مسقط حوالى 1 % ليصل إلى 4420 نقطة و مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.5 % ليرتفع إلى أكثر من 5438 نقطة بفضل عمليات شراء في أسهم البنوك مع صعود سعرى سهمى بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بأكثر من 1 % لكل منهما.



بينما تقدم مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت حوالى 0.4 % ليستقر عند حوالى 9933 نقطة ليرتفع بما يزيد على 16 % منذ بداية العام وحتى اليوم.



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بحوالى 0.6 % لينزل إلى 15645 نقطة ليواصل أداءه الضعيف هذا الربع الذى فقد خلاله حتى الآن 4 % وكنه مازال مرتفعا بأكثر من 4.2 % منذ بداية العام حتى الآن.



ومن الأسهم التى تعرضت للخسارة اليوم سهم شركة السويدي إلكتريك التى هبط سعر سهمها بحوالى 1.9 % وسعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بأكثر من 2 % .



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 8230 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في أسهم قيادية بعد المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة لكن كانت هناك عمليات شراء انتقائية لأسهم مرتبطة بالقطاع الاستهلاكي.



بينما ارتد مؤشر بورصة البحرين بنسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.1 % ليتوقف عند 1352 نقطة.



وقفز سعر سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير للتجزئة وإدارة مراكز التسوق 5.8 % فى بورصة الرياض ليواصل مكاسبه بعد يوم من إعلان الشركة عن صافي ربح ربع سنوي بلغ 249.2 مليون ريال (66.45 مليون دولار)، مقارنة مع 232.4 مليون ريال خلال نفس الربع من العام الماضى .



كما زاد سعر سهم شركة المراعي للصناعات الغذائية 0.9 % بينما ارتفع سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 1.8 % ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة حينما قفز 10 % بعد أن كشفت الشركة عن أرباح قوية للربع الثاني من العام ولكن تراجع سعر سهم بنك ساب 1.8 % ليواصل خسائر الفترة الأخيرة .