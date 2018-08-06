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المركزي: نسبة القروض قصيرة الأجل تسجل أقل مستوى منذ ديسمبر 2015
الإثنين 06 أغسطس 2018 07:59 م
المركزي: استمرار مناقشات إنشاء صندوق لتمويل مشروعات بمصر والسودان وإثيوبيا
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المركزي: استمرار مناقشات إنشاء صندوق لتمويل مشروعات بمصر والسودان وإثيوبيا
كتب- سيد بدر:
انخفضت نسبة القروض قصيرة الأجل لصافي الاحتياطيات الدولية لأقل مستوى منذ ديسمبر 2015 خلال مارس الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي يسجل نحو 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بينما أعلن المركزي مؤخرًا زيادته لنحو 44.3 مليار دولار بنهاية يوليو.
وأعلن البنك المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لصافي الاحتياطيات الدولية لمستوى 27% بنهاية مارس مقابل 30.1% بنهاية ديسمبر السابق عليه، وكان أقل مستوى مسجلا قبل ذلك بنهاية ديسمبر 2015 وهو 26.9%.
ويعتبر هذا المؤشر انعكاسًا لسعي البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لهيكلة الديون الخارجية لتركز بشكل أكبر على القروض طويلة ومتوسطة الأجل بدلا من الديون قصيرة الأجل "المستحقة السداد خلال عام" والتي تشكل عبئًا على الاحتياطيات النقدية.
وتسجل الديون قصيرة الأجل بنهاية مارس الماضي 11.504 مليار دولار بنسبة 13% تقريبًا من إجمالي المديونية، بينما تسجل الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 76.659 مليار دولار بنسبة 87%.
وتوصل البنك المركزى مؤخرًا لاتفاق، نشرته "المال، بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامى 2013 و2015، ليتم سدادها على آجال مختلفة تصل إلى 2023.
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