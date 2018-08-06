البنوك تضخ 36 مليار جنيه قروضًا خلال أبريل

البنوك المحليه

دعمت استثماراتها في الأذون الحكومية بقيمة 20.3 مليار



أحمد الدسوقى وسيد بدر



قال المركزى المصري إن بنوك القطاع المصرفى ضخت 36 مليار جنيه قروضًا خلال أبريل الماضى، ليصل إجمالى أرصدة الإقراض إلى 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.538 تريليون نهاية مارس الماضى.



وأشار "المركزى" فى أحدث تقاريره، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية زادت بقيمة 17 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، لترتفع إلى 437 مليار جنيه، مقابل 420 مليار جنيه نهاية مارس الماضى.

ولفت إلى أن القروض الموجهة للقطاع الخاص مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بنحو 19 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، لتصل إلى 1.113 تريليون جنيه فى مقابل 1.117 تريليون نهاية مارس الماضى.



فى سياق آخر، دعم القطاع المصرفي استثماراته في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 20.3 مليار جنيه خلال مايو الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر اليوم عن البنك المركزي .



ونشر التقرير ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة لتسجل 662.378 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 642.028 مليار بنهاية أبريل.



وارتفعت استثمارات بنوك القطاعين الخاص والعام والفروع الأجنبية لتسجل 276.3 و338.3 و35.4 مليار جنيه على التوالي بنهاية مايو مقابل 271.9 و326.6 و30.8 مليار بنهاية أبريل، بينما انخفضت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 12.309 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 12.669 مليار جنيه بنهاية أبريل .



في ذات السياق تراجع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية لتسجل 1.192 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.212 تريليون جنيه بنهاية أبريل.





