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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر نشر اكتتاب زيادة رأسمال بالم هيلز للتعمير
الإثنين 06 أغسطس 2018 07:01 م
هيئة الرقابة المالية جديد
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية جديد
الهيئة توافق على تغيير البنك المتلقى لاكتتاب الزيوت المستخلصة
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة بالم هيلز للتعمير بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عبر اكتتاب المساهمين.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 31 يوليو الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 4,6 مليار جنيه إلى 6,1 مليار بزيادة قدرها 1,5 مليار عبر إصدار 769,6 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة .
وقفزت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير إلى 440 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 349.3 مليون الفترة المماثلة وبنمو بلغ 25%.
فى سياق آخر، وافقت على قيام شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس المال بعد تغيير البنك المتلقى للاكتتاب.
وأعلنت الشركة، فى وقت لاحق، تغيير البنك المتلقي للاكتتاب، واختيار بنك مصر إيران لتنفيذ هذه العملية بدلا من بنك الكويت الوطنى –مصر.
وقرت الرقابة قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 42.8 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وذلك بإصدار 42.800 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
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