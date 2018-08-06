برايم: الإحتياطي النقدي يتراوح بين 45- 46 مليار دولار بنهاية 2018

دولارات امريكى

مصطفى طلعت



توقع بنك الإستثمار "برايم" ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45-46 مليار دولار بنهاية 2018، مع الاحتفاظ بسعر صرف 17.8 جنيه/دولار.



وأعلن البنك المركزي، قبل أيام، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 56 مليون دولار؛ ليبلغ 314.44 مليار دولار مقابل 258.44 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق له.



وذكر "برايم"، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أن النقد الأجنبي عاود الارتفاع بعدما انخفض الشهر الماضي على إثر استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.



وأشار برايم إلى أن الشهر الماضي شهد تطورين أساسيين في الالتزامات الواقعة على الاقتصاد المصري، أولهما قيام المركزي بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس والتي تبلغ حاليا 3.7 مليار دولار، وثانيهما اتفاقية مع دولة الإمارات لإعادة هيكلة وديعتين كل منهما بقيمة 2 مليار دولار على أن يكون أول قسط في ابريل 2019 والاخير في 2021.



ووفقاً لتقرير المركزي الأخير عن موقف مصر الخارجى، من المقرر ان تسدد مصر 7.2 مليار دولار في النصف الثاني من 2018، ولكن بعد اتفاقية الامارات السالف ذكرها انخفضت التزامات مصر في تلك الفترة بنحو 2 مليار دولار مع وجود احتمالية لانخفاضه عن هذا المستوى على إثر المفاوضات الجارية بين مصر والسعودية والكويت لإعادة هيكلة ودائع بقيمة 4 مليار دولار.



وجدير بالذكر أن مصر تعتزم سداد نحو 200-500 مليون دولار لشركات البترول الاجنبية مطلع 2019.



على الجانب الآخر، من المتوقع أن تشهد مصر تدفقات نقدية في الفترة القادمة على إثر توقيعها على عدد من القروض ومنها قرض بقيمة 205 مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والموجه لتطوير مترو القاهرة الكبرى، وسيتم تدعيم هذا القرض بقرض آخر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو وهيئة التنمية الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو، كذلك قرض من البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر.



