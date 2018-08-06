اجتماع برئاسة وزير الطيران لمتابعة انتظام رحلات موسم الحج

دعاء محمود



عقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اجتماعا موسعا بمقر الوزارة حضره لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة وممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم موسم الحج هذا العام وذلك لمتابعة موقف الرحلات وانتظام التشغيل بالمطارات .



وخلال اللقاء استمع الفريق يونس المصري لشرح تفصيلي من السادة الحضور عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلي الأراضي المقدسة ، واطمأن علي انتظام وسرعة انهاء اجراءات السفر وكذلك انسيابية الجسر الجوي لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تسيرها الشركة الوطنية مصرللطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخري العاملة في الموسم .



وتابع سيادته ماتم انجازه من تكليفات قبل الإستعداد لهذا الموسم من توفير كافة التسهيلات للحجاج ومودعيهم وزيادة اللافتات الإرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة عند استقبالهم خارج المطارات وداخلها وتوفير عناصر علي أعلي مستوي لتقديم كافة المعلومات للسادة الحجاج والرد علي استفساراتهم وتقديم كافة الرعاية المطلوبة خاصة لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضي .



كما استعرض موقف الرحلات الخاصة لحجاج دولتي مالي وفلسطين الذين تنقلهم مصرللطيران وكذلك جداول رحلات حجاج الترانزيت الوافدين من عدة دول حول العالم إلي الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة وطالب بتقليل المدة الزمنية لفترة الترانزيت تيسيرا علي ضيوف الرحمن .



ووجه وزير الطيران بالإستعداد لمرحلة العودة بعد اداء مناسك الحج والتي تبدأ فى ٢٧ أغسطس الحالي واستمع سيادته لدور بعثة مصرللطيران بمختلف تخصصاتها التي سيتم ايفادها للعمل في مطاري جدة والمدينة المنورة لإستقبال الحجيج في مرحلة العودة وانهاء اجراءاتهم بالمطارات السعودية.



وفي نهاية اللقاء وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران علي المجهود المشرف لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية وكذلك التنسيق مع السلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لضمان نجاح موسم الحج وتفادي أي مشكلات.



