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بورصة وشركات
أسمنت بورتلاند طرة تتخارج نهائيًا من السويس للأكياس
الإثنين 06 أغسطس 2018 06:20 م
السويس للأكياس 66
أخر الأخبار
السويس للأكياس 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة السويس للأكياس عن قيام شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية ببيع عدد 494.7 ألف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة أسمنت بورتلاند بعد العملية أصبحت صفرا .
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 26 جنيها تقريبا، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى عن تنفيذ شركة مونداى اندستريال باجز بى في لعرض الشراء الإجباري لنحو 7.23 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس اليوم الخميس بقيمة اجمالية 188.1 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 26.01 جنبه للسهم.
وتقدمت شركة موندي إندستريال باجز بي، فى فبراير الماضى، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 7.66 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس، والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم، بقيمة للصفقة تقدر بنحو 199.4 مليون جنيه تقريبًا.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 26 يونيو الماضى، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، ثم وافق مجلس إدارة السويس للأكياس فى 2 يوليو الجارى، على تعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى.
وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.
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