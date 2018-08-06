EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 21 رحلة جوية لنقل 4650 حاجاً اليوم
الإثنين 06 أغسطس 2018 06:13 م
نويبع حجاج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أولى رحلات الحج البرى تغادر ميناء نويبع
موانئ البحر الأحمر تبدأ أولى رحلات الحج البرى.. غدًا
"مصر للطيران" تسيّر 325 رحلة جوية خلال موسم الحج
انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي 5 أغسطس
نويبع حجاج
دعاء محمود
يشهد اليوم مطار القاهرة الدولي وعدد من المطارات المصرية إقلاع 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م. يأتي ذلك ضمن جسرها الجوي الذي تسيره مصر للطيران يومياً لخدمة ضيوف الرحمن
ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم 16 رحلة جوية إلى جدة من بينهم 3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطنيين ، بينما تسير الشركة 5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج بماكو بدولة مالي.
وتنقل هذه الرحلات 4650 حاجاً من حجاج قرعة محافظات القاهرة، الفيوم، سوهاج، المنيا، الدقهلية، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، حجاج شركات السياحة وترانزيت ميلانو وحج الافراد، وبعثات وزارة الداخليه وتضامن مؤسسة.
وعن رحلات غدا الثلاثاء، تسير مصرللطيران 21 جوية لنقل 5320 إلى الأراضي المقدسة بواقع 12 رحلة إلى جدة تقلع منها 11رحلة من القاهرة ورحلة من الأقصر لنقل 3366 حاجا من حجاج السياحة وفلسطين وقرعة القاهرة وسوهاج وقنا وترانزيت بروكسل وباريس بالإضافة إلى رحلة عمل.
كما تقلع 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1954 حاجا من حجاج قرعة الفيوم ودمياط وتنازلات وتضامن الدقهلية وحجاج باماكو وترانزيت تونس وباريس وميلانو.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا