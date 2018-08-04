147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو

شركة الدخان

مها أبوودن



بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 92 حاويه دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 9 ألاف و 108 طرد بوزن اجمالى 1897 طن و 888 كيلوجرام



كما تم الإفراج عن 188 شهادة سحب جزئيه بعدد 13 الاف و 51 طرد بوزن إجمالى 2670 طن و 945 كيلوجرام



وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 20 مليون و 555 ألف و 340 جنيه



بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 125 مليون و 820 ألف و 780 جنيها.



كما بلغ إجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 694 ألف و 175 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 694 ألف و 175 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1410 جنيه كما بلغت الغرامات الجمركية 61 ألف و 768 جنيه



وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 147 مليون و 827 ألف و 638 جنيها



كما بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 5 مليون و 194 ألف و 650 جنيها