المالية تجيب عن أشهر أسئلة الضريبة العقارية

وزارة المالية

مها أبوودن



أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الالكترونى "www.rta.gov.eg"، إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، المتداولة بين المواطنين بالشارع المصرى، بما فيها الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الأخيرة، من أجل تعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، وإعلاء مبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.



وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم السبت، أبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة، أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر، وأنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد، وكانت سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوي العالم.



وذكر البيان أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريًا وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.



وأضاف أن القانون نص صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيًا من تاريخه وليس بأثر رجعى.



وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشار إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلاً.



وأشار إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون وهي تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.



كما تعفي من الضريبة ايضا الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء (أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة ).



وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار في أنها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة (اي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام، لافتًا إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتي عن الوحدة المعفاة من الضريبة، وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها.



وذكر أن القانون يوضح أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول إما اذا كان العقار مستجد أو بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرًا إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.



وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير، بناءً على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيداً أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار ( هل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة في التقدير بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال أخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.



وأوضح أن المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.



وأضاف أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانياً له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.



وأشار إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية ديسمبر.



وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، منعًا للازدواج الضريبي.



وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص اوضح البيان ان القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائمة، ويجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.



ولفت البيان إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، وأجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:

- إذا أصبح العقار معفيًا وفقا للمادة (18) من القانون.

- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.

- اذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.



وذكر البيان أنه في هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية طلبة)، مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علمًا بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الإعفاء، اعتبارًا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربًا من أداء الضريبة.



وأضاف أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، وهذه الإعفاءات تشمل:



- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأن تكون مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

- المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة، وفقاً للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى.



وفى هذا السياق، أوضح البيان أن القانون يتضمن إعفاء لكل اسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك عن وحدة واحدة ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها فى السوق إلى مليوني جنيه ستعفى من الضريبة.



وأكد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.



وأضاف أنه يشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة، وتقديم طلبًا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقًا بها المستندات المؤيدة لذلك.



وتطرق البيان إلى أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:



- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع، أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.



ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه.



وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، أوضح أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، إما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.