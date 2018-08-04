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رياضة
الزمالك والاتحاد يقصان شريط الأسبوع الثانى للدورى
السبت 04 أغسطس 2018 04:01 م
الزمالك والاتحاد يقصان شريط الأسبوع الثانى للدورى
أخر الأخبار
الزمالك والاتحاد يقصان شريط الأسبوع الثانى للدورى
على المصرى
تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم السبت، لقاءات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى يقام على 4 أيام، بإقامة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، على ستاد بتروسبورت.
ويدير اللقاء إبراهيم نور الدين، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد صلاح، وعباس حسن حكماً رابعاً، وكل من محمد أبوخاطر ومحمد صابر حكماً خامساً.
ويمضي الأحد بدون مباريات، فيما تقام يوم الاثنين، 3 لقاءات، حيث يلتقى حرس الحدود مع الداخلية، فى الرابعة والنصف عصرا، على ستاد المكس بالإسكندرية، والإسماعيلى مع بتروجت، فى السابعة إلا ربع مساءا، على ستاد الإسماعيلية، ووادى دجلة مع الجونة، فى التاسعة مساءا، على ستاد الكلية الحربية.
ويقام لقاء وحيد يوم الثلاثاء، حيث يلتقى المصرى مع الأهلى، فى الثامنة مساءا، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وتختتم الجولة يوم الأربعاء، بإقامة 4 لقاءات، حيث يلعب بيراميدز مع الإنتاج الحربى، فى الرابعة والنصف عصرا، على ستاد الدفاع الجوى.
ويلتقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة، فى السابعة إلا ربع مساءا، على ستاد المقاولون العرب، وسموحة مع النجوم، فى التوقيت ذاته، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب، وتختتم لقاءات الجولة، فى التاسعة مساءا، بإقامة مباراة طلائع الجيش مع إنبى، على ستاد جهاز الرياضة.
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