موانئ البحر الأحمر تبدأ أولى رحلات الحج البرى.. غدًا

حج



نادية سلام



علمت "المال " أن هيئة موانئ البحر الأحمر الأحمر، تستعد غدًا الأحد لسفر أول فوج لحجاج البر بميناء نويبع البحرى.



وتم رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحى بالميناء وتوفير جميع ادوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج مع توفير عدد ( 2) عربة إسعاف لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى مع توفير التطعيم للحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة وجود حجاج لم تأخذ مصل التطعيم وإعطائه شهادة بذلك.



وفى السياق نفسه، عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعا أمس برئاسة اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر وحضور اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء يسرى الاخرس نائب مدير شركة الجسر العربى واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة اعضاء المجتمع المينائى لبحث استعدادات سفر حجاج البر بميناء نويبع البحرى.



واعلن اللواء هشام ابو سنه فتح غرفة عمليات للوقوف على الاجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربى وتلبية كل الطلبات المقدمة من اعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع تقديم التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب وحل أى مشاكل خاصة بالاتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن.



كما افاد اللواء صبرى الوزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع عن استعداد المحافظة لحالات الطوارىء لحجاج بيت الله الحرام و العمل على تذليل اى عوائق للحجاج مع توفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف و سيارة مطافىء بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ وتواجد امام بمسجد قرية الحجاج من وزارة الاوقاف لشرح مناسك الحج والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج عن كيفية اداء المناسك.



ومن جانبه قال اللواء يسرى الاخرس نائب مدير شركة الجسر العربى جاهزية ثلاث عبارات على الخط الملاحى واستقبال الباصات بقرية الحجاج بالتعاون مع الاجهزة المتواجدة بالميناء لتحسين الاداء و الوصول بالرقى فى أداء العمل الى اعلى مستوى.



وأكد اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال الاجتماع على التنسيق مع شركات السياحة و التوكيل الملاحى بتوقيتات غلق و فتح الطريق الاوسط ( السويس –نويبع ) لعدم تعرض مبيت الباصات بالطريق و التأكيد على تواجد عدد ( 2 ) سائق لكل باص مع الالتزام بمواعيد الحجز ( سفر / عودة ) و تكون رخصة السائق سارية لكثر من 30 يوما.



حيث تقوم إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير أتوبيسات الحجاج حيال قدومها الى مدينة نويبع وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقامها طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين.



وشدد أبو سنه على تجهيز الصالات بخدمات الاذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالاضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.