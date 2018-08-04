التباين يهيمن على أداء شهادات الإيداع الأسبوع الماضي

- التجاري الدولي تصعد.. وهيرمس تتراجع



أسماء السيد



هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع المصرية، المقيدة ببورصة "لندن" -خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي- وبين الـ5 شهادات النشطة تراجعت واحدة، وصعدت أخرى وظلت 3 دون تغير.



وصعدت شهادة إيداع "التجاري الدولي" بنسبة طفيفه قاربت الـ5% لتصل 4.74 دولار، مقارنة بـ 4.50 دولار، وتراجعت شهادة إيداع "هيرمس" بنسبة 3% لتسجل 1.78 دولار مقارنة بـ 1.83 دولار.



وعلى صعيد آخر، ظلت باقي الشهادات على ثبات طون تغير، لتظل شهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" عند 0.20 دولار، وشهادة إيداع "المصرية للاتصالات" عند 3.50 دولار، وأخيرًا "إيديتا" عند 5.35 دولار.



وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بياناً مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 1.6 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، و"جي بي أوتو"، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، وبالم هيلز 464.2 مليون سهم، ومدينة نصر للإسكان 321.3 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 172.5 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.6 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، باكين 129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم ،42.7 مليون سهم،3.6 مليون سهم على التوالي".



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، ليصل مؤشرها الرئيسي 15806 نقطة بنسبة 3.9%، وسجل مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 1.8% ليصل 748 نقطة، وصعد المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 2.4% عند 1942 نقطة.



وتراجعت قيم التداول لتصل 4.9 مليار جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، وعلى جانب أخر ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 3% ليصل إلى 880 مليار جنيه.