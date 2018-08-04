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سيـــاســة
مصر للعلوم والتكنولوجيا تمنح طلابها شهادات معتمدة من جامعات ماليزية
السبت 04 أغسطس 2018 12:25 م
مصر للعلوم والتكنولوجيا
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مصر للعلوم والتكنولوجيا
المال ـ خاص:
استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفدا من جامعة limkokwing الماليزية التي تمتلك 11 فرعا في عدد من الدول منها إنجلترا والصين واندونسيا؛ لبحث التعاون المشترك بين الجامعتين.
وتهدف الزيارة لتبادل الخبرات بين الجامعتين في مجال الإعلام والهندسة في المرحلتين ماقبل التخرج ومرحلة الدراسات العليا وأيضا في التدريب العملي وتبادل اعضاء هيئه التدريس.
وفي هذا السياق التقت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة إدارة الإتصالات والعلاقات الدولية، بالوفد الماليزي.
واقترحت الكاشف أن تشمل الدورات التدريبية موظفين الجامعة أيضا الذين يرغبون في إثقال خبراتهم التعليمية من خلال دورة تدريبية في كبرى المؤسسات الصحفية والاعلامية علي مستوى العالم ومنها BBC, وأستوديوهاتwarner Bros, وغيرها ومنحهم شهادات معتمدة تفتح أمام طلاب الجامعة فرص مميزة في سوق العمل.
كما اقترحت أن يتم عمل معرض لهذه الأعمال التي تجسد براعة الحضارة المصرية في أفرع «جامعة limkokwing»، مؤكدة أن جامعة مصر تسعى لفتح مجال جديد باسمها لنقل الحضارة المصرية للعالم الخارجي وهو ما يعمل على تنشيط السياحة فيما بعد من خلال زيارة السياح من كل البلاد لمشاهدة جمال وعراقة آثارمصر.
وأكدت أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ترحيب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوفود الجامعات وما يقترحوه من أفكار تساعد الطلاب على إثقال دراستهم بخبرات علمية وعملية تفتح لهم الآفاق.
وأعلنت فتح الباب أمام طلاب الجامعة الماليزية لعرض مشاريع تخرجهم بمسرح أوبرا الجامعة مما يفتح أمامهم سوقا جديدا لبيع منتجاتهم وتشجيعهم.
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