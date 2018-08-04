أنشط 5 شركات بالبورصة اﻷسبوع المنقضي

أوراسكوم للاتصالات على رأس القائمة



أسماء السيد:



تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة الشركات النشطة بالبورصة المصرة خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، وذلك من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة مالية بقيمة 91 مليون جنيه.



وجاءت شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات المالية في الترتيب الثاني بحجم تداول بلغ 125.7 مليون ورقة مالية بقيمة 407.5 مليون جنيه، تلاها مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بكمية تداول بلغت 120.7 مليون ورقة مالية بقيمة 27.2 مليون جنيه.



ثم شركة بالم هيلز للتعمير بحجم تداول 51 مليون ورقة مالية بقيمة 192.9 مليون جنيه، وأخيرًا شركة جلوبال تيلكوم القابضة بكمية تداول 45.5 مليون ورقة مالية بقيمة 186 مليون جنيه.