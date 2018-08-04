EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أنشط 5 شركات بالبورصة اﻷسبوع المنقضي
السبت 04 أغسطس 2018 11:53 ص
صورة جديدة البورصة
أخر الأخبار
صورة جديدة البورصة
أوراسكوم للاتصالات على رأس القائمة
أسماء السيد:
تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة الشركات النشطة بالبورصة المصرة خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، وذلك من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة مالية بقيمة 91 مليون جنيه.
وجاءت شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات المالية في الترتيب الثاني بحجم تداول بلغ 125.7 مليون ورقة مالية بقيمة 407.5 مليون جنيه، تلاها مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بكمية تداول بلغت 120.7 مليون ورقة مالية بقيمة 27.2 مليون جنيه.
ثم شركة بالم هيلز للتعمير بحجم تداول 51 مليون ورقة مالية بقيمة 192.9 مليون جنيه، وأخيرًا شركة جلوبال تيلكوم القابضة بكمية تداول 45.5 مليون ورقة مالية بقيمة 186 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا