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بورصة وشركات
قطاع العقارات الأنشط بالبورصة اﻷسبوع المنقضي
السبت 04 أغسطس 2018 11:39 ص
العقارات
أخر الأخبار
العقارات
أسماء السيد:
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات اﻷنشط بالبورصة المصرية خلال اﻷسبوع الماضي من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 250.6 مليون ورقة مالية بقيمة 789 مليون جنيه.
وجاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية باستشثناء البنوك بنسبة بكمية تداول سجلت 226 مليون ورقة مالية بقيمة 715 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات ثم السياحة والترفية ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات.
وبلغت قيم التداول بالبورصة اﻷسبوع الماضي 4.9 مليار جنيه، واتجهت تعاملات اﻷجانب للشراء بصافي قيمة 38.77 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء أيضًا بقيمة 720 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، يُذكر أن تعاملات اﻷجانب منذ بداية العام سجلت صافي شراء بقيمة 10.7 مليار جنيه.
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