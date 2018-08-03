بولندا تشتري غازا مسالا من قطر لتقليل الاعتماد على روسيا

رويترز









قالت شركة الغاز البولندية الرئيسية بجنيج، اليوم الجمعة، إن مشترياتها من الغاز الطبيعي المُسال من قطر وغيرها قفزت 60% على أساس سنوي، في الفترة من يناير إلى يوليو مع قيام بولندا بتنويع مصادرها للحد من الاعتماد على الغاز الروسي.





وبجنيج ملزَمة بشراء كميات محددة من الغاز سنويًّا من روسيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع جازبروم الروسية ينتهي في 2022، وتقول وارسو إنها لن تجدده.





وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زادت واردات بجنيج من جازبروم 6%، حسبما ذكرت الشركة البولندية، لكن حصة روسيا من إجمالي وارداتها من الغاز انخفضت نقطتين مئويتين عنها قبل سنة لتصبح 75%.





وشكّل الغاز المٌسال المشترَى من قطر والنرويج والولايات المتحدة 19% من إجمالي واردات بجنيج من الغاز في تلك الفترة، بزيادة 6 نقاط مئوية عنه قبل سنة.





وتشتري بجنيج مزيدًا من الغاز المسال عبر مرفأ على بحر البلطيق في بولندا، وتعتزم أيضًا بناء خط غاز إلى النرويج بحلول 2022 مما يسمح لها بالحصول على الغاز من بحر الشمال.





وقالت الشركة: ”بجنيج تستعد لبدء تزويد السوق البولندية بالغاز المنتج في الجرف القارّي النرويجي.“



