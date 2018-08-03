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عقـــارات
الإسكان: استمرار حجز 750 قطعة أرض مقابر بدمياط الجديدة
الجمعة 03 أغسطس 2018 01:58 م
طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة
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طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة
بدور إبراهيم
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن استمرار تلقى طلبات حجز 330 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و420 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة 29.9 م2 للمقبرة، بنظام حق الانتفاع.
وقال السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة دمياط الجديدة، وتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، وحتى الخميس الموافق 16/8/2018، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.
وبخصوص شروط الحجز، أوضح أنه يشترط فى المتقدم لحجز أرض المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدينة دمياط الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، طبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.
وأضاف أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2018، بقصر ثقافة دمياط، وعلى الراغبين فى الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وغلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، والسماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد.
وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار السباعى، إلى أن قيمة مقابل الانتفاع للمقبرة تبلغ 26910 جنيهات، وسداد مبلغ 5 آلاف جنيه (دفعة حجز) وذلك مع استمارة الحجز، وسداد باقى القيمة خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة.
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