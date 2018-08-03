وزير الزراعة: حريصون على دعم الباحثين لتحقيق الأمن الغذائي

وزير الزراعة في كفر الشيخ

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، حرصه الشديد علي دعم باحثي وعلماء مركز البحوث الزراعية وتشجيعهم، من أجل النهوض بالإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية ضمن زيارته الميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والغربية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.



رافق وزير الزراعة في جولته الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، ووكيلي المركز الدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شرين عاصم، والدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب الزراعية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.



وتفقد وزير الزراعة المزرعة البحثية التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، والتي يتم فيها تنفيذ البرامج البحثية لمعاهد مركز البحوث المختلفة، وتزرع بها الاكثارات الأولية لمختلف المحاصيل لإنتاج تقاوي المربي والأساس.



وأشاد بجهود باحثي المركز في استنباط أصناف جديدة من أصناف الأرز المتحملة للجفاف، وقصيرة العمر، والمقاومة للأمراض، وفي الوقت نفسه تعطي إنتاجية عالية، بما يأتي ضمن إستراتيجية الدولة وتوجهات الحكومة لترشيد استخدامات المياه.



واستمع وزير الزراعة إلي عرض تفصيلي لأنشطة المحطة البحثية، من رئيس الإدارة المركزية للمحطات، وباحثي المركز، وتعتبر من أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، وتولي اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين في منطقة شمال الدلتا.



وشدد على أهمية الاستفادة من التقنيات العلمية الحزيثة، وتوصيلها إلي المزارعين من خلال الباحثين، في سبيل تعظيم إنتاجية المحاصيل وحل المشاكل التي تواجه الإنتاج النباتي، من خلال: التجارب التأكيدية في حقول المزارعين، وتقييم السلالات ونشر المعاملات الزراعية السليمة.



من ناحيته، أكد محافظ كفر الشيخ، على حرصه علي تكثيف التعاون مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية زراعية حقيقية بالمحافظة، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد محافظة زراعية بالدرجة الأولى ومن هنا يأتي أهمية التعاون مع وزارة الزراعة، خاصة وأنها محافظة ليس لها ظهير صحراوي ويوجد فيها بعض المتخللات داخل الكتلة السكنية، والتي سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة بشأنها للاستفادة منها في مشروعات المنفعة العامة في سبيل التيسير علي المواطنين.



وتفقد وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، مركز إعداد التقاوي بسخا، الذي تم إنشاؤه علي مساحة 10 أفدنة، ويتم بها غربلة تقاوي محاصيل: القمح، بذرة القطن، الشعير، الأرز، الفول البلدي، والبرسيم، وتتنوع المساحات التخزينية المتوفرة لدى المركز ما بين مظلات معدنية، وعنابر للتخزين، وصوامع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 10 آلاف طن.