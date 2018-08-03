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سيـــاســة
بالأسماء.. تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات
الجمعة 03 أغسطس 2018 01:04 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال - خاص
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، قرارات تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات.
في جامعة الإسكندرية تم تجديد تعيين كل من: المهندس مصطفى محمد رشاد الدين مديرًا عامًا للشئون الهندسية، ومحمود جمال الدين محمود مديرًا عامًا لرعاية الشباب، وتعيين الدكتورة نديرة صبحي محمد إبراهيم مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار.
وجامعة الزقازيق تم تجديد تعيين وائل سلامة عبد الحميد أمينًا لكلية الآداب، وهشام محمد الحسيني طه مديرًا عامًا للعلاقات العلمية والثقافية، وماجدة محمد محسن مديرًا عامًا لشئون حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولمياء كمال الدين عبد المطلب مديرًا عامًا للموازنة والحسابات، وعطية كامل إبراهيم عدوي أمينًا لكلية التربية.
وفي جامعة أسيوط تم تجديد تعيين عثمان حسن عثمان أمينًا لكلية التربية، ومحمود فتح الله أحمد أمينًا لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
وفي جامعة قناة السويس تم تجديد تعيين عصام الدين شوقي مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، وسمير محمد عطية مديرًا عامًا للشئون المالية، و خالد محمد حسن أمينًا لكلية العلوم.
وبجامعة المنصورة تم تعيين الدكتور محمد أحمد شعبان أمينًا لكلية الحقوق.
وفي مجمع اللغة العربية تم تجديد تعيين جمال عبد الحي أحمد مديرًا عامًا للتسجيل والتحرير والشئون الثقافية والعلوم الإنسانية.
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