وزير الزراعة يعين أيمن عمار رئيسا للثروة السمكية

الصاوي أحمد:





عين الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أيمن عمار رئيسا لهيئة تنمية الثروة السمكية خلفا للدكتور خالد الحسني.

ويشغل الدكتور أيمن عمار منصب رئيس المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في مركز البحوث الزراعية ويشغل منصب كبير باحثين.

وتعتبر هيئة الثروة السمكية هي المسئولة عن تطوير القطاع وكذلك ملكية البحيرات والمسطحات المنتجة للثروة السمكية على مستوى الجمهورية.