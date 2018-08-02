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اتصالات وتكنولوجيا
قيمة «أبل» السوقية تتخطى حاجز التريليون دولار
الخميس 02 أغسطس 2018 11:08 م
أجهزة أبل
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أبل
وكالات:
تخطت القيمة السوقية لشركة «أبل» الأمريكية حاجز التريليون دولار لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى الرقم ذي الـ 12 صفرًا.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الخميس، أن هذا الحدث يمثل علامة مالية فارقة لشركة التكنولوجيا التي أعادت تعريف المجتمع منذ أن قام شخصان مغامران يدعيان «ستيف جوبز» و«ستيف وزنياك» بتأسيسها قبل 42 عامًا.
وأضافت أنه ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 2.7 % لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولار في منتصف نهار، مشيرة إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 22 % حتى الآن خلال هذا العام.
جدير بالذكر أنه أسهم شركة أبل تراجعت عام 1997 لتصل إلى حافة الإفلاس، حيث كانت تتداول أسهمها بأقل من دولار واحد، ومن أجل البقاء، استحوذت أبل على شركة «نيكست» المملوكة لجوبز، ليعود رئيسًا تنفيذيًا لها، كما لجأت إلى شركة مايكروسوفت الضخمة للحصول على مساعدة نقدية بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في دفع فواتيرها. وفي النهاية، قدم جوبز منتجات شعبية مثل آي بود، وآي فون التي دفعت صعود أبل.
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