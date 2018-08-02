قيمة «أبل» السوقية تتخطى حاجز التريليون دولار

وكالات:





تخطت القيمة السوقية لشركة «أبل» الأمريكية حاجز التريليون دولار لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى الرقم ذي الـ 12 صفرًا.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الخميس، أن هذا الحدث يمثل علامة مالية فارقة لشركة التكنولوجيا التي أعادت تعريف المجتمع منذ أن قام شخصان مغامران يدعيان «ستيف جوبز» و«ستيف وزنياك» بتأسيسها قبل 42 عامًا.





وأضافت أنه ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 2.7 % لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولار في منتصف نهار، مشيرة إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 22 % حتى الآن خلال هذا العام.



