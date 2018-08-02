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اقتصاد وأسواق
مصر تشترى قمحًا بأقل سعر.. والجزائر بسعر أعلى
الخميس 02 أغسطس 2018 08:15 م
مزارعو مطروح يوردون 16,3 ألف طن قمح الموسم الحالى
أخر الأخبار
مزارعو مطروح يوردون 16,3 ألف طن قمح الموسم الحالى
خالد بدر الدين
أعلنت، اليوم الخميس، الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر أنها اشترت 240 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية بأقل سعر، حيث بلغ 251.96 دولار للطن شاملًا تكلفة الشحن.
بينما أكد تجار أوروبيون أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى مبدئيًّا حوالى 360 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة هذا الأسبوع بسعر يتراوح بين 296 و272 دولارًا للطن شاملًا تكلفة الشحن.
وذكرت وكالة رويترز أن من المقرر توريد القمح من روسيا ورومانيا إلى مصر، بينما طلب ديوان الحبوب الجزائرى شحن القمح خلال أكتوبر المقبل، كما أن المفاوضات مستمرة بين حكومة الجزائر والتجار الأوروبيين، ومن المحتمل شراء المزيد من القمح.
وكانت المناقصة التى عقدتها حكومة الجزائر قد طلبت شراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبًا ما تشتري في مناقصاتها كمية أكبر بكثير من الكمية الاسمية التي تطلبها.
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