أبو ظبي تقود هبوط 5 بورصات.. ومكاسب للقاهرة

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة، تصدرتها بورصة أبو ظبى لتقود موجة خسائر معظم أسواق الأسهم الخليجية مع انتشار المخاوف من تصعيد نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات بنسب متواضعة، منها القاهرة والكويت.





ويرى المحللون أن الهبوط في أسواق الأسهم العالمية يرجع إلى الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى أعلن من جديد أنه يريد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من نسبة 10% التى كان اقترحها سابقًا، مما أدى إلى هبوط أسعار الأسهم الآسيوية.





وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة كسب حوالى 0.9% ليصل إلى 15806 نقاط، بعد أن سجل، أمس أعلى مستوياته منذ حوالي ثلاثة أسابيع.





وزاد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.7% ليتجاوز 5349 نقطة، بينما تقدَّم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 46 نقطة فقط ليستقر عند 9981 مع تراجع سعر سهم البنك التجاري القطري 1.2%، لكن صعد سعر سهم مجموعة المستثمرين القطريين 4%، وبعد أن قفز المؤشر، أمس، أكثر من 1.5% ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر مايو من العام الماضى ليكسب المؤشر 16.4% منذ بداية العام حتى الآن بقيادة أسهم البنوك.





وتراجع مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.7% لينزل إلى 4811 نقطة؛ بسبب خسائر أسهم الاتصالات والطاقة والقطاع المالي، حيث هبط سعر سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 0.7%، بينما تراجع سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2%، كما انخفض سعرا سهمى شركتي الطاقة دانة غاز وأبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.7% و1.7% على الترتيب، مع هبوط أسعار البترول لليوم الثالث.





بينما خسر مؤشر شقيقته سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 2974 نقطة؛ بسبب انخفاض أسعار أسهم إعمار شركة العقارية ووحدتيها إعمار للتطوير وإعمار مولز 0.7% و0.4% و1.4%، غير أن سهم شركة إعمار مولز سجل مكاسب في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن حققت الشركة قفزة بنحو 15% في الأرباح الفصلية ولكن تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، 0.5%، كما أن سعر سهم شركة أرامكس ارتفع 3.5% بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة الخدمات اللوجستية يوم الأربعاء زيادة 26% في ربح الربع الثاني من العام الحالى.





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية حوالى 0.4% فى بورصة الرياض لينخفض إلى حوالى 8254 نقطة، غير أنه حقق مكاسب منذ بداية العام بأكثر من 14.7%، لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا من بعض الأسهم القيادية لبنوك وشركات للبتروكيماويات حيث ضغطت الأسهم المالية في السعودية على أكبر بورصة في المنطقة وهبط سعر سهم بنك الراجحي 0.8%، وسعر سهم بنك الإنماء 1.6% وسعر سهم بنك الرياض 1%، لكن بورصة المملكة تلقّت بعض الدعم من صعود سهم البنك الأهلي التجاري 0.4%، وسعر سهم شركة جرير للتسويق 1% مما ساعد على انخفاض مؤشر بورصة الرياض بنسبة طفيفة.



