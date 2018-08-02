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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 611 جنيهًا
الخميس 02 أغسطس 2018 07:51 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا، على خلفية انخفاض البورصة العالمية للمعدن الأصفر.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 611 جنيهًا للجرام، مقابل 613 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 523 جنيهًا، وعيار 24 نحو 698 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1217 دولارًا بدلًا من 1222 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4885 جنيهًا، بدلًا من 4912 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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