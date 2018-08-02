تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 611 جنيهًا

الذهب 111

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا، على خلفية انخفاض البورصة العالمية للمعدن الأصفر.



قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 611 جنيهًا للجرام، مقابل 613 جنيهًا أمس.



فيما سجل عيار 18 قيمة 523 جنيهًا، وعيار 24 نحو 698 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1217 دولارًا بدلًا من 1222 دولارًا أمس.



وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4885 جنيهًا، بدلًا من 4912 جنيهًا أمس.