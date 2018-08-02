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اقتصاد وأسواق
3 شركات حديد تثبت أسعارها
الخميس 02 أغسطس 2018 05:59 م
الحديد والصلب
أخر الأخبار
الحديد والصلب
المرسي عزت
أعلنت شركات مجموعة حديد المصريين، و
السويس للصلب، والمراكبي،
ثبات أسعارها تسليم المصنع.
قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن طن حديد المصريين سيكون سعره 12525 جنيهًا، وسيتم العمل بذلك بدءًا من اليوم، بينما
طن حديد السويس للصلب سيبلغ 12475 جنيهًا، في حين يبلغ سعر طن المراكبي 12350 جنيهًا.
الحديد
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