3 شركات حديد تثبت أسعارها

قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن طن حديد المصريين سيكون سعره 12525 جنيهًا، وسيتم العمل بذلك بدءًا من اليوم، بينما

طن حديد السويس للصلب سيبلغ 12475 جنيهًا، في حين يبلغ سعر طن المراكبي 12350 جنيهًا.