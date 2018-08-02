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نقل وملاحة
النقل: نجاح تجربة التحميل علي كوبري طما
الخميس 02 أغسطس 2018 05:22 م
النقل: نجاح تجربة التحميل علي كوبري طما
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النقل: نجاح تجربة التحميل علي كوبري طما
محمود محسن
أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، عن نجاح تجربة التحميل على كوبري طما على النيل، مشيرا إلى أنه تم إجراء التجربة بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكلية الهندسة جامعة القاهرة وبناء على تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
ولفت عز إلى أنه تم تنفيذ تجربة التحميل على البواكي الملاحية بكوبري النيل باستخدام 11 سيارة نقل قلاب حمولة 30 طنا للسيارة موزعة علي 3 محاور للسيارة وذلك حسب اللوحة المعتمدة من استشاري المشروع وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية للكوبري.
وأضاف عز أن النتائج أوضحت أن ما تم تنفيذه مطابق للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري للطرق والكباري وأن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التي تنفذها وزارة النقل.
الجدير بالذكر أن طول المرحلة الأولي من محور طما علي النيل يبلغ 6.6 كيلومتر وعرض 21 مترا ويقع عليها 5 كباري و8 أنفاق و4 برابخ وتبلغ تكلفة تنفيذها 550 مليون جنيه وكمية الخرسانة المسلحة المستخدمة 66 ألف متر مكعب وأطوال الخوازيق 17600 متر طولي وكمية حديد التسليح 16500 طن وعدد 2 فتحة ملاحية بطول 120 مترا وكمية كابلات عالية الشد 650 طنا.
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