البورصة تدرس قيد اكتتاب زيادة رأسمال الزيوت المستخلصة

رجب عز الدين





قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها تقدمت إليها بمستندات قيد اكتتاب زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها؛ لعرضها على لجنة قيد.





وتقدمت الشركة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 42.8 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وذلك بإصدار 42.800 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 22 يوليو الحالى، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون، عبر دعوى المساهمين للاكتتاب.



