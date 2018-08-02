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التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي ينقل شابًا مشردًا إلى دار رعاية
الخميس 02 أغسطس 2018 04:49 م
وزارة التضامن الاجتماعي
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وزارة التضامن الاجتماعي
المال - خاص
نقل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، شاب ثلاثيني مشرد يفترش الرصيف بنفق بأعوص أمام مستشفى غمرة العسكري.
وتوجه الفريق بناءًا على البلاغ الوارد له إلى مكان تواجد الشاب المشرد، وتبين أنه يدعى ميلاد جمال سعد، ويبلغ من العمر 36 عامًا، وليس معه أي أوراق تثبت شخصيته وكان يعمل في ورشه لصناعة الأحذية ويقيم بمنزل أسرته، ولكن بعد وفاة والده ترك المنزل وظل في الشارع.
ونجح الفريق في إقناعه بالانتقال والإقامة في إحدي دور الرعاية الاجتماعية، وتم إيداعه في دار معانا للإنقاذ إنسان بالهرم لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية.
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