النقل: الوزارة تعتزم تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية



محمود محسن



أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء أمس لعدد من محطات الخط الثانى والثالث لمترو الأنفاق ومحطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام جداول التشغيل في هذين المرفقين الحيويين اللذين ينقلان ملايين الركاب يوميا.



بدأ الوزير جولته بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث ثم محطة مترو الجيزة واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى زمن التقاطر.



والتقى عرفات عددا من ركاب المترو ودار حوار حول خطة تطوير الخط الأول، حيث أوضح عرفات أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير الخط وأن المرحلة الأولى من هذا التطوير تشمل أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 751 مليون يورو تم توقيع جزء من التمويل الخاص بها بمقدار 205 ملايين يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والمرحلة الثانية تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلقة 650 مليون يورو.



وأوضح عرفات وزير النقل أن خطة تطوير الخط الأول تشمل ما يتم تنفيذه حاليا من ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بتكلفة تبلغ 19.3 مليون يورو، و96 مليون جنيه .



وأشار عرفات إلى أن هذا الازدواج سيسهم فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب حيث يبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم، مضيفا أنه بعد الازدواج سيتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة.



بالإضافة إلى أن هذه الازدواج سوف يساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة وامتصاص الكثافة العالية للركاب، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.



وأوضح الوزير أن خطة تطوير الخط الأول تشمل أيضا ما يتم تنفيذه حاليا من أعمال تجديد محطة المرج الجديدة، والتى تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه، خاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.



وفي محطة الجيزة للسكك الحديدية فاجأ الوزير العاملين بالمحطة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى عددا من الركاب الذين أشادوا بالتحسن الكبير في مستوى مواعيد قيام القطارات.



وأوضح عرفات أنه بالنسبة لبعض التأخيرات فهي بسبب التهدئة في بعض المناطق بسبب تنفيذ مشروعات الإشارات، لافتا إلى أن هناك خطة جارٍ العمل بها لتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على ١٠٠ جرار حديث (GE) بتكلفة ١١.٥ مليار جنيه (شاملة أيضا تأهيل 81 جرارا وتوفير قطع الغيار) والحصول على تمويل الـ١٠٠ جرار الأخرى من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة ٥.٨ مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنهاء إجراءات التعاقد على توريد الـ١٣٠٠ عربة جديدة للركاب بتكلفة تقديرية تقترب من ٢٠ مليار جنيه تقريبا في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية.



وأضاف عرفات أنه يتم تطوير ١٠٨٩كم نُظم إشارات بتكلفة ١٧ مليار جنيه وفق أحدث النظم العالمية فضلا عن استكمال مشروعات تجديد البنية الأساسية واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات.

