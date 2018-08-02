أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولي بنهاية الأسبوع

شهادات الإيداع الدولية

1.6 مليون سهم تفصل التجارى الدولى عن الحد الأقصى



رجب عز الدين:



أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 1.6 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات .



وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، و"جي بي أوتو"، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، وبالم هيلز 464.2 مليون سهم، ومدينة نصر للإسكان 321.3 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم ، بينما يتبقى لهرميس 172.5 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.6 مليون سهم .



ويتبقى لشركات : " حديد عز، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، باكين 129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم ،42.7 مليون سهم،3.6 مليون سهم على التوالي.



وأدخلت إدارة البورصة المصرية فى أغسطس 2016 - تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.



وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



