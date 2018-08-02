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تذكرتان بالمجان من مصر للطيران لأكبر حاجين
الخميس 02 أغسطس 2018 03:24 م
الفريق يونس المصرى
أخر الأخبار
الفريق يونس المصرى
دعاء محمود:
سلم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الفائزين من حجاج بيت الله الحرام تذكرتين مجانيتين لأكبر الحجاج سنا، وهما فاروق محمد محمد مرسي، 82 عاما، ومحمد كمال أنور، 81 عاما وكلاهما من محافظة بورسعيد.
جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول أفواج الحجاج والمسافرين من مطار القاهرة لأداء المناسك فى الأراضي المقدسة.
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