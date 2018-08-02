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اقتصاد وأسواق
اتحاد الصناعات ينتهي من مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد
الخميس 02 أغسطس 2018 03:05 م
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية
المال - خاص
أنهت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الاتحاد، في اجتماعها -اليوم الخميس- مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد، بعد استطلاع آراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليها.
ومن أهم ما قام به الحاضرون، إضافة باب "التعريفات" لكافة المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وإضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.
وصرح البهي، بأن من أكثر النقاط التي حرص عليها الحاضرون هو التأكيد على أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و "التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وعلى الصناعة المصرية التي هي داعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا.
واتفق الحاضرون على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة في إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة في النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلي.
وأكد أن اتفاق المجتمع الصناعي حول حقوق الدولة في تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح فيما يخص المخالفات أو الاختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق بإتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم، سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الإستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال، فطالب الحاضرون بتغليظ العقوبات على مثل هؤلاء المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع.
وبعد جلسة استغرقت لعدة ساعات تم الانتهاء خلالها من مناقشة كافة بنود مشروع القانون فسيتم إعداد مذكرة تفصيلية، تضم جميع الملاحظات والمقترحات لرفعها إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد ومن ثم إلى الحكومة ومجلس النواب.
اتحاد الصناعات
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