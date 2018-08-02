هيونداى

أحمد شوقي



اقتنصت هيونداي توسان 25% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات- متوسطة الحجم (SUV-C) والبالغة 13.4 ألف وحدة في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2018.



وبذلك تصدرت توسان قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا بفارق كبير عن أقرب المنافسين والمتمثل في رينو كادجار التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.9% وتبعتها نيسان قاشقاي بواقع 14.4%.





أما شيري تيجو فاحتلت المركز الرابع بنسبة 11.8% وتبعتها كيا سبورتاج التي استحوذت على 9.8% من المبيعات ثم ميتسوبيشي اكليبس كروس بنسبة 6.2%.



أما سوبارو XV فقد استحوذت على 4.4% من مبيعات الفئة محتلة بذلك المركز السابع، وتبعتها في المرتبة الثامنة فورد كوجا بنسبة 3.2% ثم شيفروليه اكوينوكس بنسبة 2.2%.



وكان المركز العاشر من نصيب بريليانس V3 التي استحوذت على 1.6% من المبيعات وتبعتها جيب رانجلر أنليميتيد بواقع 1.3% ثم أوبل جراندلاند X بنسبة 1.2% وتويوتا C-HR التي حلت في المركز الثالث عشر بنسبة لم تتجاوز 1.1% من مبيعات الفئة.



واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نسبة لم تتجاوز 3% من المبيعات.