الرقابة المالية تنظم ورشة عمل مع نظيرتها الأمريكية.. الأحد

محمد عمران 2

المال- خاص



يفتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات ورشة عمل "المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال"، يوم الأحد المقبل، بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC، إذ يتم مناقشة سياسات واتجاهات الرقابة والإلزام المختلفة وكيفية تناول القضايا المرتبطة بجرائم سوق رأس المال وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من كيفية تحويل الخدمات المالية إلى التقنيات الرقمية مع استعراض للأدوات التحليلية الرقيمة – التكنولوجية - التي يجري تطويرها للهيئات الرقابية والأشرافية على انشطة سوق المال.



وكشف عمران أن برنامج ورشة العمل سيتسعرض خبرات وتجارب اجهزة رقابية فى اسواق المال الأمريكية، إذ يقوم نائب مدير مكتب الشئون الدولية بلجنة السلع والعقود الأجله الأمريكية بإلقاء الضوء على معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مع وضع الحاضرين بالندوة باهتمامات هيئات الرقابة المالية، بمختلف الأسواق العالمية، بالقضايا والمخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وتصاعد الآتجاه فى عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وكذلك ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.



واستغلال الفعاليات فى تبادل الأفكار لإيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.



وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات البرنامج التدريبى، على مدار أربعة أيام، ستلقى الضوء على المرجعية القانونية لإنشاء برنامج فعال للإلزام وتنفيذ ما يرابط بعقوبات قوانين الرقابة بما يحقق الردع العام والخاص بين المتعاملين، وكذلك الاختصاص القضائي الخاص به وهيكله وموارده، إذ يستعرض كارولوس كوستا كبير المستشارين القانونيين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى الجلسة الأولى دور نظام الإلزام في تطوير أسواق رأس المال.



كما راعت ورشة العمل ان تضع المشاركين بها من ممثلى الشركات العاملة فى سوق المال المصرية، وممثلى المؤسسسات المالية الاستثمارية فى البورصة بما تقوم به التكنولوجيا المالية، حاليا، من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لآداء الرقيب لمهامه الاشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء ألآصطنتاعى.



وأكد "عمران" أهمية البرنامج التدريبى وما يتضمنه من تبادل للخبرات الدولية لمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين، وبحث آلية الإثبات لتلك الأنتهاكات، ونشر إجراءات الإلزام للتعريف بها لدى المتعاملين، وللتعريف بالعقوبات، والجزاءات فى الأنظمة الرقابية على الأسواف فى الهيئات الدولية المناظرة.



كما يدعو رئيس الهيئة ممثلى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادى للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل، إذ سيتم فتح باب للمناقشة فى اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال.

