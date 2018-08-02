WGC: الطلب العالمى على الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ 2009

الذهب

خالد بدر الدين



أعلن مجلس الذهب العالمي "WGC"، أن الطلب العالمي على الذهب انخفض 6 % في النصف الأول من العام، بسبب انخفاض حاد في مشتريات صناديق المؤشرات ليهبط إلى 1959.9 طن، ليسجل أدنى مستوى نصفى منذ عام 2009، بالمقارنة مع 2086.5 طن خلال نفس النصف من العام الماضى.



أوضح تقرير مجلس "WGC"، اليوم الخميس، أن الطلب تراجع 4 % خلال الربع الثانى من هذا العام لينخفض إلى 964.3 طن، كما تراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار 9 % بسبب هبوط بنسبة 46% في مشتريات صناديق المؤشرات.



وانخفضت مشتريات البنوك المركزية 7 % بين أبريل ويونيو من العام الجارى، وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي والمجوهرات أكبر ممورد للطلب بأكثر من 2 %.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أضعف استثمارات في صناديق المؤشرات، ولا يوفر الاقتصاد القوي حافزًا لشراء الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.



وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على الحلي لم يستفد من تراجع بنسبة 5.4 % في أسعار الذهب خلال الثلاث شهور المنتهية 30 يونيو الماضى، نتيجة لانخفاض عملات مستهلكين كبار، مثل الصين والهند وتركيا مما جعل الذهب المسعر بالدولار أعلى ثمناً للمشترين المحليين.