EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حقيقة صورة النسناس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 02 أغسطس 2018 01:12 م
القرد
أخر الأخبار
القرد
الصاوي أحمد
قالت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صورة النسناس المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعود إلى عام 2016، بنادي القاهرة الرياضي، وفندق سوفتيل.
وقال اللواء دكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان قد تلقت بلاغا في عام 2016 من فندق سوفتيل ونادي القاهرة الرياضي بوجود ثلاثة نسانيس يتجولون بحرية في الفندق ويقتحمون غرف النزلاء ويتجولون بالنادي ويسببون الإزعاج والذعر بين الزائرين.
وأضاف أن صفحة النادي الرسمية على فيس بوك أعلنت أيضا في عام 2016 عن واقعة هي الأول من نوعها بتواجد 3 نسانيس داخل أسوار ناد رياضي وقامت بعمل محضر وأبلغت الجهات المختصة بحديقة الحيوان لحل المشكلة والتواصل لطريقة حتى يتمكنوا من الإمساك بهم.
وأشار محروس إلى أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تقدمت حينها على الفور بإرسال لجنة من الأطباء المتخصصين والعمال المهرة إلى نادي القاهرة الرياضي.
قاموا بعمل الفخاخ عن طريق وضع المخدر بالفاكهة (الموز والتفاح) وتمكنوا خلال شهر بالإمساك بالنسانيس الثلاثة.
وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن إدارة النادي وإدارة الفندق تقدمتا بالشكر إلى الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية لتعاونها والسيطرة على الموقف.
وأشار محروس إلى أن الصورة المتداولة حاليا اتخذت لفريق العمل مع النسناس من داخل نادي القاهرة الرياضي، وكان النسناس مازال تحت تأثير المخدر علماً بأنها الطريقة الصحيحة للإمساك بالنسانيس بعد عناء شهر كامل من العمل لإتمام المهمة.
وأكد رئيس الهيئة، أن تداول الصورة في هذا التوقيت، تأتي بغرض المساس بسمعة الحديقة وتشويه الجهد المشكور للأطباء والعاملين بها، مناشدًا المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الالتفاف إلى الاخبار السلبية التي يتم تكرار تداولها من حين لآخر في انتهاك تام للحقيقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا