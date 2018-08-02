وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن

قطاع الأعمال

المال- خاص



استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، د.عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات في الملفات المشتركة وذات الصلة لتحقيق تكامل الجهود.



حضر اللقاء كل من د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ود. محمد عبد النبي دسوقي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ووليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، ورئيس لجنة تجارة القطن في الداخل، ود. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



استعرض الوزيران، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، خاصة ما يتعلق بزراعة القطن، وكيفية تفادي العوامل التي تؤدي إلى تلوث محصول القطن بدءًا من استلامه من المزارع وانتهاء الحليج وما يستتبع ذلك من عمليات تصنيعية.



كذلك ناقش الوزيران، الحلول والمقترحات العملية للتغلب على هذه المشكلات، وذلك في ضوء نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع عدد من الخبراء والمصنعين في قطاع الغزل والنسيج والأقطان، من القطاعين الخاص والعام.



وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأهمية تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لإصلاح وتطوير هذه الصناعة، وذلك بالتوازي مع خطة هيكلة الشركات التابعة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها بالفعل.