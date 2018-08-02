لجنة ثلاثية تضع خطة ميكنة المصالح الحكومية

السيسي في مؤتمر الشباب



■ مصادر: التركيز على الخدمات الجماهيرية كمرحلة أولى



محمود جمال



تعكف وزارات الاتصالات، والتخطيط، والمالية، على وضع خطة لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الأخير، بشأن باختصار مدة تحويل مصر إلى دولة رقمية من 6 إلى 4 سنوات فقط.



وكشفت مصادر مسئولة وثيقة الصلة عن تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن الوزارات الثلاث لتحديد الخدمات الحكومية التى يجب ميكنتها سريعا، وتخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين كمرحلة أولى، وكذلك توصيف الحلول والموارد المتاحة لدى الشركات المصرية من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروع، وحجم الاستثمارات، والمدة الزمنية المتوقعة.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أبدى اعتراضه على تصريح نائب وزير الاتصالات المهندس خالد العطار، خلال مشاركته فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب الأحد الماضى، بأن تحويل مصر إلى دولة رقمية سيستغرق 6 سنوات. وقال الرئيس السيسى: «كثير أوى، مقدرش أدى مدة أكثر من 4 سنوات، وكل الدعم للجهات القائمة على هذا الأمر، ولو نجحنا فى هذه المهمة بالشكل الذى نتمناه سنصبح فى منطقة أخرى تماما».



وأوضحت المصادر لـ«المال»، أن تطوير المؤسسات والهيئات الحكومية إلكترونيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهات، ويعتمد على أحدث التكنولوجيات المطبقة فى دول العالم مثل البلوك تشين، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، ومن المقرر الانتهاء من وضع تلك الخطة قبل أواخر أغسطس الجارى



وأضافت أن اللجنة تنوى عقد لقاءات دورية من أجل متابعة العمل، والتأكد من الالتزام بالتكليفات الرئاسية الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة فى 2030.



وأكدت أن وزارة الاتصالات ستطلق اليوم الخميس أول مشروع حكومى مبنى على تكنولوجيا البلوك تشين بجامعة عين شمس ضمن خططها لاختبار قدرة التكنولوجيا الجديدة على تحقيق أعلى معدلات الأمان فى تخزين البيانات.



يذكر أن خطة وزارة الاتصالات، فى برنامج حكومة «مدبولى»، تستهدف أتمته الخدمات من خلال تطوير منصة للربط بين 100 جهة حكومية، تتيح 150 خدمة على تطبيقات المحمول، إلى جانب ميكنة 15 وحدة نيابات مرور، وإنشاء 60 مركزاً تكنولوجياً جديداً على مستوى الجمهورية.









