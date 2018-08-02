EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
القناة لتوزيع الكهرباء تستثمر 410 ملايين جنيه
الخميس 02 أغسطس 2018 10:25 ص
أكبر محطة كهرباء في مصر
أخر الأخبار
أكبر محطة كهرباء في مصر
عمر سالم
تعتزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، استثمار نحو 410 ملايين جنيه، خلال العام المالى الجارى، بمشروعات إحلال وتجديد لشبكاتها.
وقال محمد السيد، رئيس الشركة لـ«المال»، إن استثمارات العام الجارى تراجعت بنحو 637 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.047 مليار جنيه العام الماضى.
وأوضح أن الشركة حصلت على الجزء الأكبر من تمويلات العام الماضى، من القابضة للكهرباء، بقيمة 652 مليون جنيه، والباقى من مواردها الذاتية.
وأرجع سبب تراجع الاستثمارات إلى عدم حصول الشركة على قروض خارجية، والاكتفاء بالتمويل الذاتى.
وأوضح أن الجمعية العمومية التى عقدت منذ أيام لمناقشة أعمال الشركة، وتحديد موازنتها الاستثمارية للعام المالى الجديد، وافقت على تنفيذ برنامج مكثف لزيادة محولات التوزيع، وتطوير الشبكات، وعمل صيانة سريعة لها، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، وضمان إحكام وإغلاق الشبكات، منعًا للعبث بها.
ولفت إلى أنه يجرى دراسة التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل، ومن المقرر توصيل التيار لما يزيد على 20 ألف مشترك، بالإضافة إلى توصيل لمبات إضاءة للشوارع بتكنولوجيا الليد.
وأوضح أن شبكة الشركة تمتد للإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحرالأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركيها إلى نحو 3.7 مليون مشترك، ويتجاوز عدد المحولات التابعة لها 32 آلف محول.
وكشف مسئول بقطاع الشئون التجارية لشركة القناة، عن ضخ 75 مليون جنيه لتحويل الكابلات الهوائية لأخرى أرضية، بإجمالى نحو 133 خطاً بمحافظات الشرقية، وشمال سيناء، والإسماعيلية.
وأوضح لـ«المـال» أنه تم إحلال وتجديد عدد من الموزعات والمحولات، فى إطار خطة توسعة الشبكات، وتوفير الطاقة لمشروعات تنمية قناة السويس، وغيرها من الاستثمارات الصناعية.
الكهرباء
أسعار الكهرباء
الشركة القابضة للكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا