القناة لتوزيع الكهرباء تستثمر 410 ملايين جنيه

أكبر محطة كهرباء في مصر



عمر سالم



تعتزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، استثمار نحو 410 ملايين جنيه، خلال العام المالى الجارى، بمشروعات إحلال وتجديد لشبكاتها.



وقال محمد السيد، رئيس الشركة لـ«المال»، إن استثمارات العام الجارى تراجعت بنحو 637 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.047 مليار جنيه العام الماضى.



وأوضح أن الشركة حصلت على الجزء الأكبر من تمويلات العام الماضى، من القابضة للكهرباء، بقيمة 652 مليون جنيه، والباقى من مواردها الذاتية.



وأرجع سبب تراجع الاستثمارات إلى عدم حصول الشركة على قروض خارجية، والاكتفاء بالتمويل الذاتى.



وأوضح أن الجمعية العمومية التى عقدت منذ أيام لمناقشة أعمال الشركة، وتحديد موازنتها الاستثمارية للعام المالى الجديد، وافقت على تنفيذ برنامج مكثف لزيادة محولات التوزيع، وتطوير الشبكات، وعمل صيانة سريعة لها، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، وضمان إحكام وإغلاق الشبكات، منعًا للعبث بها.



ولفت إلى أنه يجرى دراسة التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل، ومن المقرر توصيل التيار لما يزيد على 20 ألف مشترك، بالإضافة إلى توصيل لمبات إضاءة للشوارع بتكنولوجيا الليد.



وأوضح أن شبكة الشركة تمتد للإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحرالأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركيها إلى نحو 3.7 مليون مشترك، ويتجاوز عدد المحولات التابعة لها 32 آلف محول.



وكشف مسئول بقطاع الشئون التجارية لشركة القناة، عن ضخ 75 مليون جنيه لتحويل الكابلات الهوائية لأخرى أرضية، بإجمالى نحو 133 خطاً بمحافظات الشرقية، وشمال سيناء، والإسماعيلية.



وأوضح لـ«المـال» أنه تم إحلال وتجديد عدد من الموزعات والمحولات، فى إطار خطة توسعة الشبكات، وتوفير الطاقة لمشروعات تنمية قناة السويس، وغيرها من الاستثمارات الصناعية.