60 شركة أمريكية تزور القاهرة أكتوبر المقبل





■ عمرو نصار: حريصون على مساندة المستثمرين لتحقيق نهضة صناعية

محمد ريحانأعلن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن أن وفداً من كبرى الشركات الأمريكية، يزور القاهرة نهاية أكتوبر المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرية، فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وتنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وتضم مسؤولى أكثر من 60 شركة أمريكية.قال الوزير إن العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال فى البلدين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة طارق توفيق، وشارك فى اللقاء السفيرة ماجدة شاهين، مستشار الوزير للعلاقات الدولية وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وأشرف الربيعى، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.أوضح الوزير أن اللقاء تناول موضوعات مهمة مطروحة بين الجانبين المصرى والأمريكى من بينها أهمية استكمال المباحثات المتعلقة باتفاقية التيفا، التى تسهم فى تيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على تقديم أشكال الدعم للمستثمرين، ورجال الصناعة، مصريين أو أجانب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية، واستثمارية، حقيقية فى مصر.لفت نصار إلى أن الوزارة تحرص على خلق بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات، من خلال تحسين البيئة التشريعية للصناعة والتصدير، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، وتطبيق أحدث التوجهات العالمية فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن تكليف المكاتب التجارية بالخارج لتحقيق المزيد من التواصل مع المستثمرين الأجانب، وإعداد دراسات تسويقية للفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصرية لنقل الصورة الذهنية الصحيحة عن مصر فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والميزات التنافسية التى تتميز بها مصر.أشار طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية، إلى أنه من المهم تحقيق المزيد من التواصل بين مجتمع الأعمال والحكومة، بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، لافتاً إلى أن الدور المحورى الذى تقوم به الغرفة فى تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية وبصفة خاصة فى المجال الاقتصادى، وساهم هذا الدور فى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرية فضلاً عن زيادة معدلات الصادرات المصرية للسوق الأمريكية.طالب بضرورة مواجهة البيروقراطية واتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات الحالية، التى تواجه المستثمرين فى السوق المصرية، الأمر الذى يسهم إيجاباً فى زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرية.أكد عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعضو الغرفة، أنه من المهم زيارات طرق الأبواب التى يقوم المجلس بتنظيمها سنويا بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية الأمريكية، التى أسفرت على مدار أعوام طويلة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى طريق تطوير العلاقات المصرية الأمريكية، على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن المجلس حريص على القيام بدور فاعل فى التسويق لمصر، ليس فقط على الصعيدين التجارى والاستثمارى، لكن أيضا سياحيا واجتماعيا، من خلال تعريف صانعى القرار، ومجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية بالصورة الصحيحة لمصر.