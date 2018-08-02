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نقل وملاحة
تعديلات جوهرية مرتقبة على لائحة نشاط النقل البحري
الخميس 02 أغسطس 2018 09:56 ص
النقل البحرى
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النقل البحرى
أمانى العزازى
أجرت وزارة النقل تعديلات شبه نهائية على لائحة مزاولة أنشطة النقل البحرى، تضمنت تراجعاً عن عدد من الشروط التى أثارت اعتراضات من الشركات العاملة فى مجال التوريدات البحرية عند صدور القرار رقم 800 لسنة 2016.
وجاء أبرز هذه التعديلات فى تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لمزاولة النشاط إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه فى القرار السابق، وكذلك عدم اشتراط انضمام من يزاولون نشاط التوريدات إلى عضوية غرفة الملاحة.
ومن المقرر أن تشمل التعديلات الجديدة، خفض رسوم طلب إصدار التراخيص أو تجديدها ومقابل الانتفاع إلى ألف جنيه، لكل حالة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من 3 آلاف جنيه.
وتابعت المصادر، أن التعديلات على شروط مزاولة نشاط تموين السفن، ومقابل الانتفاع، لم يتم حسمها حتى الآن، فى حين شملت خفض مقابل الانتفاع بترخيص شراء مخلفات السفن إلى 1000 جنيه فقط بدلاً من 3000 جنيه.
وذكرت المصادر أن التعديلات أنهت الجدل القانونى على نقل ملكية المنشآت داخل الموانئ بعد انتهاء الانتفاع بالمخازن والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجتمعات الإدارية بالموانئ، بحيث تتم تلك الآلية وفقاً لاتفاق مسبق بين صاحب المنشأة وهيئة الميناء، على أن يتم تحديد مدة نقل الملكية،
وفقاً لحجم الاستثمارات التى تمت إقامتها.
وينص القرار على أن تؤؤل ملكية المنشآت المقامة إلى هيئة الميناء بعد 7 سنوات للمخازن سابقة التجهيز، و10 سنوات للمخازن الخرسانية.
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